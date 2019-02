Serie A, Torino-Atalanta 2-0: Mazzarri vede l'Europa

SERIE A TORINO ATALANTA / Nel secondo anticipo della 25a giornata di Serie A, vittoria pesantissima per il Torino, che batte l'Atalanta 2-0 e irrompe in zona Europa League. Match molto equilibrato in cui però l'Atalanta, nella prima fase, sembra più pericolosa, e sfiora il vantaggio con Mancini che chiama alla parata Sirigu, poi serve Castagne per il colpo di testa a lato. Il Torino tiene botta e al 42', in una mischia furibonda, passa con Izzo, bravo a insaccare sottomisura. Il secondo tempo si apre ancora all'insegna dei granata, che raddoppiano subito (46') con Iago Falque.

L'Atalanta accusa il colpo e va più vicino il Torino alla terza rete, più volte ancora con Iago Falque, che la squadra dia riaprire la gara: solo nel finalehanno due buone occasioni. Il Torino raggiunge l'Atalanta e laal sesto posto, seconda sconfitta di fila per gli orobici.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan* 45; Roma 41; Atalanta*, Torino*, Lazio 38; Fiorentina 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Udinese e Spal 22; Empoli* 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo** 9

*una partita in più

**tre punti di penalizzazione

