VOTI E TABELLINO DI TORINO-ATALANTA: riecco Iago!

VOTI TABELLINO TORINO-ATALLANTA / Successo straripante del Torino contro la temutissima Atalanta di Gasperini, che una volta tanto sembra inerme come un agnellino. Il merito è tutto della grande prestazione del Toro sul piano agonistico ma anche in chiave tattica. Belotti non segna ma combatte come un leone, Nkoulou e Sirigu sono una cerniera invalicabile, Iago torna ad essere 'Falque' e una spenta Dea è annichilita. Granata che raggiungono proprio l'Atalanta in piena zona Europa League.



TORINO

Sirigu 7

Izzo 7

Nkoulou 7

Moretti 6,5

De Silvestri 6,5

Baselli 6 (dal 92' Millico sv)

Meité 6,5 (dal 66' Ansaldi 6,5)

Lukic 6,5

Aina 6,5

Iago Falque 7 (dall'81' Berenguer sv)

Belotti 6,5

All.

Mazzarri 7



ATALANTA

Berisha 5

Masiello 5,5

Djimsiti 5

Mancini 5

Hateboer 5

Freuler 5,5

Gosens sv (dal 18' Kulusevski 5; dal 71' Barrow 5,5)

Castagne 5,5 (dal 78' Reca sv)

Ilicic 5

Pasalic 5,5

Zapata 5

All. Gasperini 5

Arbitro Orsato 6



TABELLINO

TORINO-ATALANTA 2-0

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli (47' st Millico), Meité (21' st Ansaldi), Lukic, Aina; Iago Falque (36' st Berenguer), Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Ferigra, Parigini, Zaza, Damascan. All. Mazzarri.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Masiello, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, Gosens (18' Kulusevski; 26' st Barrow), Castagne (33' st Reca); Ilicic, Pasalic; Zapata. A disposizione: Rossi, Gollini, Toloi, Palomino, Pessina, Ibanez. All. Gasperini.

MARCATORI: 42' Izzo, 2' st Iago Falque

AMMONITI: 7' Castagne (A), 78' Nkoulou (T), 93' Berenguer (T)

