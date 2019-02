PARIS SAINT-GERMAIN WENGER / Si parla da tempo di un possibile approdo di Arsene Wenger al Paris Saint-Germain, complici anche i buoni rapporti tra l'ex manager dell'Arsenal e il presidente Al-Khelaifi. Proprio il numero uno del club parigino parlando a 'Le Parisien': "Con Wenger ho ottimi rapporti - conferma il presidente del Psg -, lo conosco da tempo: è un manager e un allenatore eccezionale.

Ha una conoscenza completa e precisa del calcio". Questo però non significa che entrerà in società: "Abbiamo già un direttore sportivo: Anteroe ho grande fiducia in lui. Sento che i media parlano costantemente, dicendo che Wenger diventerà direttore sportivo qui: è troppo. Lavoriamo per favore. Antero ha un ottimo lavoro e continuerà con noi". Wenger nelle scorse settimane era stato accostato anche alper la presenza in rossonero di un altro ex Arsenal, Gazidis.