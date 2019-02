PARMA NAPOLI D'AVERSA / L'allenatore del Parma, D'Aversa, ha presentato, in conferenza stampa, la partita di domani contro il Napoli: "Abbiamo problemi dal punto di vista numerico: non ci saranno Bastoni, Stulac e Scozzarella. In avanti spazio a Ceravolo. Vogliamo affrontare la gara nel migliore dei modi".

Sulla gara di andata - "Quella di andata è una delle poche gara finora sbagliate. Il Napoli non è una concorrente diretta.

Sarà importante l'atteggiamento: dobbiamo provare a portare a casa il risultato. Il Napoli è forte. Forse all'andata la nostra prestazione è stata criticata troppo. Dovremo essere aggressivi domani e avere spirito di sacrificio. Non penso che il Napoli sarà deluso, Ancelotti ha esperienza e verrà qui per vincere.

Su Gervinho - "Non dovremmo fare affidamento sul singolo ma ragionare più da squadra. Può capitare di fare prestazioni meno buone in un campionato. Conta l'atteggiamento generale. Non è vero che con lui la scorsa volta è come se avessimo giocato in 10".

