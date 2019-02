CALCIOMERCATO INTER GODIN / Se Marotta ha parlato di un affare vicino riferendosi a Godin, Diego Simeone preferisce dribblare le domande sul futuro del difensore uruguaiano, in scadenza con l'Atletico Madrid e promesso sposo dell'Inter.

Il tecnico dell'in conferenza stampa viene stuzzicato sulle recenti dichiarazioni di Maortta ma non si sbilancia: "Non posso dire niente, è un suo parere: sono parole di. Se Godin o l'Atletico devono dire qualcosa, lo diranno. Come principio non parlo di cose che non conosco".

Godin è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid e l'accordo con l'Inter è stato raggiunto ormai da settimane: si attende soltanto l'annuncio ufficiale per formalizzare il futuro trasferimento dell'uruguaiano in nerazzurro.

