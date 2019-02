DIRETTA FIORENTINA INTER FORMAZIONI LIVE / Arriva la prove del nove per l'Inter, reduce da quattro vittorie consceutive tra campionato ed Europa League. La squadra nerazzurra non ha sin qui risentito del caso Icardi e stasera farà visita alla Fiorentina, reduce dalla vittoria in rimonta sul campo della Spal.

Con quattro vittorie e quattro pareggi in tutte le competizioni, la squadra viola non perde dal Boxing Day (0-1 in casa contro il Parma) e proverà a vendicare la sconfitta dell'andata a San Siro.A sorpresa,non partono titolari. Calciomercato.it vi offre la sfida del Franchi in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Ceccherini,, Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Gerson. All. Pioli

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69; Napoli 56; Inter 46; Milan 45; Roma 44; Atalanta, Torino, Lazio 38; Fiorentina 35; Sampdoria 33; Sassuolo 31; Parma, Genoa 29; Cagliari 24; Spal 23; Udinese 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo 10

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui