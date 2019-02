DIRETTA PARMA NAPOLI FORMAZIONI LIVE / Dopo il doppio 0-0 contro Fiorentina e Torino, il Napoli tenterà di sfatare il classico adagio del "non c'è due senza tre" per ritrovare la vittoria in campionato, Ad attenderlo al 'Tardini' c'è il Parma, reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Cagliari. Senza Albiol, Mario Rui e Insigne, Ancelotti dovrà fare attenzione soprattutto a Gervinho e a Inglese.

Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Machin, Kucka; Biabiany, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. All. Ancelotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69; Napoli 53; Inter 46; Milan 45; Roma 44; Atalanta, Torino, Lazio 38; Fiorentina 35; Sampdoria 33; Sassuolo 31; Parma, Genoa 29; Cagliari 24; Spal 23; Udinese 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo 10

