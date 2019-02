SAMPDORIA CAGLIARI MARAN / Il Cagliari domani affronterà la Sampdoria in campionato. Ad analizzare il match ci ha pensato il tecnico dei sardi Rolando Maran in conferenza stampa: "La Sampdoria gioca per l'Europa: è notevole in fase realizzativa. Ha costruito meno azioni di noi ma ha segnato di più. Servirà la prestazione per metterli in difficoltà.

Domani dobbiamo avere l'approccio giusto e alzare l'attenzione".

L'allenatore ha poi parlato dell'addio di Sau e della situazione relativa agli infortunati: "Bisogna rispettare le scelte. Mi è dispiaciuto salutarlo, ha dato tanto a Cagliari. In tanti sono fuori. Romagna è convocato ma non è al top. In attacco ho portato due Primavera. Siamo falcidiati in questo momento. Uno di questi giovani può partire titolare. Il modulo conta poco: ci vuole testa. Srna è ok, Bradaric è cresciuto. Cigarini ha capacità di lettura nelle situazioni. Oliva è in crescita: ha fatto vedere cose buone".

