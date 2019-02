CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Marcelo ha deciso: questo sarà l'ultimo anno al Real Madrid. Il brasiliano, riferisce 'Telemadrid', ha avuto un nuovo incontro con la società (il secondo in settimana) per chiedere la cessione a fine stagione. Marcelo ritiene la sua esperienza al Real ormai conclusa e vorrebbe trasferirsi alla Juventus.

Il problema, secondo quanto riferisce 'as.com', è rappresentato dalla richiesta economica che il club spagnolo è pronto a presentare ai bianconeri: 70 milioni di euro per portare Marcelo in Italia. Una cifra che tiene conto anche dell'età di Marcelo (30 anni), più giovane di Ronaldo: proprio l'addio del portoghese alle 'merengues' è uno dei motivi per il quale il terzino brasiliano vuole lasciare il 'Bernabeu'. Negli ultimi tempi MArcelo è finito indietro nelle gerarchie di: quasi sempre panchina nelle sfide che contano (compresa l'ultima di Champions), due sole presenze in campo in campionato (di cui una da titolare) nelle ultime sei partite di campionato.