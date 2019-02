CALCIOMERCATO JUVENTUS AL-KHELAIFI MBAPPÉ / Il futuro di Mbappé è uno degli argomenti più scottanti in vista della prossima sessione di calciomercato. Il giovane attaccante del PSG è seguito con insistenza da diverse squadre, tra cui il Real Madrid.

Negli ultimi giorni, il francese è stato accostato, come suggestione, anche allain caso di arrivo disulla panchina. A mettere a freno le voci riguardanti un possibile addio da Parigi dell'attaccante ci ha pensato lo stesso presidente del club parigino,, ai microfoni del portale 'Leparisien.fr': "Vi assicuro chee Mbappé rimarranno qui. È sicuro non 100% ma al 2000%. Rimarranno a Parigi. Molti media, specialmente in Francia, sostengono che avremmo bisogno di vendere Neymar o Kylian. Entrambi resteranno qui".