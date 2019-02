Calciomercato Milan, futuro Castillejo: bivio rossonero

CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO / Samu Castillejo sta venendo fuori pian piano. L'esterno spagnolo nella serata di ieri è stato il migliore in campo di Milan-Empoli.

L'attaccante, che ha preso il posto dello squalificato, è stato protagonisto in tutti i tre gol: nel primo ha dato il via all'azione che ha portatoa sfornare l'assist per, nel secondo è stato proprio Castillejo a servire, prima del gol che ha messo il sigillo su una prova maiuscola, certamente la migliore da quando veste la maglia rossonera.

Castillejo aveva mostrato a sprazzi le sue doti, con i gol contro il Chievo e la Spal in campionato, ma nelle ultime sfide, quando chiamato in causa, ha sempre dato il suo apporto: è successo contro il Napoli in Coppa Italia e anche nei pochi minuti giocati sabato scorso contro l'Atalanta.

Ora SamuCastillejo ha tempo fino a maggio per convincere in pieno la dirigenza rossonera: il Milan ha bisogno di forza e velocità sugli esterni e i soli Calhanoglu e Suso (non proprio due esterni puri) non possono bastare. L'obiettivo numero uno per l'estate porta il nome di Allan Saint-Maximin: il francese andrebbe così a comporre il quartetto di esterni con Calhanoglu, Suso e appunto Castillejo ma quest'ultimo è chiamato, più di tutti, a convincere in questi mesi. Se non dovesse farlo il Milan, oltre al classe 1997 del Nizza potrebbe decidere di acquistare un altro esterno puro.

