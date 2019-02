CALCIOMERCATO FIORENTINA HUGO GREMIO / Vitor Hugo sta disputando un ottimo campionato con la maglia della Fiorentina. Le sue buone prestazioni sono arrivate fino in Brasile, sponda Gremio.

La società brasiliana infatti starebbe preparando un'offerta per provare ad accaparrarsi il classe '91 in estate. La Fiorentina, dal canto suo, non sarebbe interessata in questo momento ad affrontare dinamiche di mercato. Lo riporta 'Canal Esporte'.