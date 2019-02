DIRETTA MANCHESTER UNITED LIVERPOOL / Il giorno del 'derby d'Inghilterra' è arrivato. Alle 15.05 c'è il fischio d'inizio di Manchester United-Liverpool, sfida valida per la ventisettesima giornata di Premier League.

Un big match da non fallire per i padroni di casa che dal cambio della guardia hanno perso solamente la sfida contro il, compromettendo quasi irrimediabilmente il proprio cammino in Champions. Calciomercato.it vi offre la sfida di Old Trafford in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, McTominay, Pogba; Mata, Lukaku, Rashford.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, van Dijk, Matip, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Firmino, Salah, Mané.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui