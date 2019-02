CALCIOMERCATO INTER CHIESA / Domani Fiorentina-Inter non sarà soltanto una gara importante per il campionato delle squadre di Pioli e Spalletti: la sfida tra viola e nerazzurri è anche un appuntamento di calciomercato con il talento toscano Federico Chiesa che da tempo è seguito dalla società lombarda.

Il 21enne fiorentina, uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato, è una dei nomi più chiacchierati per la prossima estate e tra le corteggiatrici più agguerite c'è proprio l'Inter.

A rimarcare l'interesse della società nerazzurra per Chiesa arrivno i complimenti di Luciano Spalletti che intervistato a 'Sky' non lesina elogi al calciatore: "Mi piacerebbe allenarlo? A me piace allenare i miei. Poi parliamo di un talento importante del calcio italiano: può dare un grande contributo all'intero movimento. La sua velocità, la capacità di saltare l'uomo e quella di fare gol sono caratteristiche importanti. E' un ragazzo di quelli interessanti".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui