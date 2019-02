MILAN JUVENTUS PIATEK CRISTIANO RONALDO / Piatek non smette più di segnare. L'attaccante polacco, arrivato al Milan per 35 milioni di euro a gennaio, ha timbrato il cartellino anche contro l'Empoli. Adesso sono ben 26 i centri stagionali, 5 in più di Cristiano Ronaldo.

A confrontare il centravanti dei rossoneri a quello della Juventus è il giornalista Maurizio Pistocchi, che ha pochi dubbi, definendo l'acquisto da parte del Milan, l'affare del secolo: "Cristiano Ronaldo, costato alla Juve 117 mln di euro, guadagna 60mln di euro, ha segnato sinora 21 gol in 33 partite. Krystof Piatek, costato al Milan 35mln di euro, guadagna 5 mln€, ha segnato sinora 26 gol in 27 partite (+1 contro l’Atalanta, attribuito a Toloi). L'affare del secolo".

