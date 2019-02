CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Una stagione da dimenticare per Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, alle prese con vari problemi fisici, sta faticando ad imporsi al Manchester United. E' solo uno il gol messo a segno in Premier League fino a questo momento e con l'arrivo di Solskjaer sembra essere sempre più un corpo estraneo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

In Inghilterra continuano ad ipotizzare un suo addio in estate: secondo il Sun anche contro il Liverpool l'ex Udinese non dovrebbe esserci dal primo minuto perché c'è poca fiducia nei suoi confronto.

Come riportato nei giorni scorsi su Calciomercato.it, Alexis Sanchez potrebbe diventare una tentazione per le big italiane. In passato il calciatore è stato accostato alla Juventus ma lo stipendio di circa 20 milioni a stagione potrebbe essere proibitivo anche per le casse bianconere. Attenzione anche all'Inter che senza Icardi potrebbe regalarsi un colpo in estate, ovviamente se l'ex Udinese decidesse di abbassarsi lo stipendio. Guardando al panorama europeo è certamente più facile immaginare Sanchez in un club come il Psg, soprattutto se dovesse partire uno tra Cavani e Neymar.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui