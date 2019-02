CALCIOMERCATO LAZIO FOSU-MENSAH / La Lazio vicina a Timothy Fosu-Mensah.

Il giocatore olandese, in grado di giocare difensore centrale, terzino destro ma anche centrale di centrocampo, è stato molto vicino al trasferimento in biancoceleste nell'ultima sessione di mercato a gennaio.

A svelare il retroscena è il 'De Telegraaf', che sottolinea come il giocatore classe 1998 è stato vicino a lasciare il Fulham per accasarsi in biancoceleste. Il club capitolino aveva infatti proposto al Manchester United, proprietario del cartellino, un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Pareva tutto fatto, ma il giocatore ha rifiutato il trasferimento, preferendo restare a Londra. Non è escluso però che in estate il direttore sportivo Tare possa bussare nuovamente alla porta dei 'Red Devils', anche se sul calciatore di origini ghanesi c'è anche l'Ajax, che pensa a lui per sostituire Matthijs De Ligt.

