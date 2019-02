Calciomercato Inter, Valverde fissa la condizione per lasciar partire Rakitic

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Avanti tutta su Ivan Rakitic. L'Inter avrebbe individuato nel croato del Barcellona l'obiettivo prioritario per il centrocampo e sta accelarando per tentare di anticipare la concorrenza molto folta sull'ex Schalke e Siviglia.

La prossima settimana, in questo senso, potrebbe portare importanti novità con nuovi contatti previsti tra le parti a fine di raggiungere un'intesa per il croato.

Da convincere, però, ci sarà anche il tecnico Ernesto Valverde. Nei suoi piani infatti il gioiello Frenkie de Jong acquistato dall'Ajax andrà a rappresentare l'alternativa anche in chiave futura di Busquets, mentre per Rakitic al momento non ha un vero e proprio sostituto. Ecco perché secondo 'Rai Sport' l'allenatore granata avrebbe imposto l'arrivo di Adrien Rabiot dal Psg come condizione necessaria per far partire il croato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui