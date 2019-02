CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il caso Mauro Icardi continua a tenere banco nel mondo Inter. Il giocatore argentino non sarà della partita al Franchi contro la Fiorentina, ma per lui le porte continuano a restare aperte.

Nonostante i nomi dei possibili sostituti, il club nerazzurro, in particolare, è al lavoro per presentare al giocatore una nuova offerta di rinnovo contrattuale. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come riporta il 'Corriere dello Sport', la prossima settimana la società presenterà al giocatore una nuova proposta di rinnovo con relativo adeguamento contrattuale. Accordo fino al 2023 a 6,5 milioni di euro all'anno. Saranno previsti anche bonus, legati però più agli obiettivi del club che ai gol segnati. La fascia, inoltre, resterà sul braccio di Handanovic. L'accordo però resta lontano ed appare difficile che il giocatore possa accettare la proposta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui