Calciomercato Fiorentina, l'annuncio di Benassi sul ritorno all'Inter

CALCIOMERCATO FIORENTINA INTER BENASSI / Sfida dal sapore speciale per Marco Benassi che con la sua Fiorentina domani sera affronterà l'Inter dove è cresciuto arrivando ad esordire in prima squadra.

Nei mesi scorsi il centrocampista è stato più volte al centro di voci sul possibile ritorno in nerazzurro di cui ha parlato in un'intervista concessa a 'Tuttosport': "Voci, solo voci - esordisce Benassi -. Ovviamente fanno piacere ma ora non ci penso minimamente. Ho un contratto fino al 2022, sono tranquillo e soprattutto concentrato su questa stagione. Come detto più volte, questo è il gruppo migliore in cui finora sono stato, giovane, animato dalla voglia di fare bene. Un gruppo di qualità e anche di spessore visto quanto ci è successo".