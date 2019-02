FIORENTINA INTER SPALLETTI / Un ritorno quasi a casa per Luciano Spalletti. Per il tecnico dell'Inter, formatosi come allenatore ad Empoli, la sfida di domani sera contro la Fiorentina sarà un vero e proprio derby. L'Inter spera di riportare il Milan a -4 in classifica, ma di fronte ci sono i viola a caccia di un posto in Europa e dell'ex Pioli in cerca di vendetta. Con una sconfitta i toscani potrebbero dover dire addio ai propri sogni europei, mentre i nerazzurri puntano a blindare il terzo posto. Calciomercato.it ha seguito in diretta per voi la conferenza stampa di Luciano Spalletti.

Rispondendo alle domande dei tifosi, Spalletti dice: "Affrontare la Fiorentina è difficile. Noi abbiamo avuto un momento particolare perché non siamo riusciti a fare punti per aver messo un buon margine, mentre i nostri avversari si sono avvicinati e ridotto la differenza. Ora la nostra squadra ha ritrovato le sue qualità. Eintracht? Sono forti, possono ambire ad arrivare in fondo. Nel nostro DNA ci deve essere la ricerca di competizione, di andare a misurarci contro queste squadre. Noi abbiamo più esperienza, più conoscenze: a noi fa piacere andare a misurarci su questi livelli di calcio".

Inizia la conferenza stampa: "Tutte le partite sono un esame, non soltanto Fiorentina-Inter. Attraversiamo un buon periodo ma, se poi non vinci le partite, le inseguitrici si possono sempre avvicinare".

RESPONSABILITA' - "A livello individuale serve dare il massimo per avere risultati importanti. Perisic e nainggolan stanno facendo vedere, come altri, di essere in buona condizione.

Serve recuperare qualcuno davanti perché siamo contanti e ci sono tante partite ravvicinate: servono dei ricambi".

CRESCITA - "Si può fare qualcosa di meglio, ne sono certo. Siamo sulla strada giusta".

RIVALI - "La squadra sta bene, sono ottimista: vigliamo misurarci con partite importanti. All'inizio sarei stato preoccupato: le squadre che ora si stanno avvicinando sono quelle con le quali dovevamo confrontarci fin dall'inizio. Quando sono arrivato eravamo 25 punti dietro alla Roma e anche il milan era davanti. Essere noi avanti è già un grande risultato".

ICARDI - "Spero spossa rientrare presto"

KEITA - "Sta migliorando ma occorre attendere ancora qualche giorno. I gol possono farli anche altri calciatori: Joao Mario deve segnare di più, anche Vecino e Brozovic hanno le qualità per trobvare la porta".

PERISIC - "Il segreto di un calciatore è la sua forza mentale, il carattere. Perisic sta facendo tutto nel modo corretto, ha saputo ripartire nella maniera giusta".

POLITANO - "E' un giocatore che fa grande movimento e ci consente di tenere palla e avere superiorità nella trequarti. Non è una punta che sta in area di rigore ma potrebbe tornare utile per creare gli spazi ai compagni".

LAUTARO MARTINEZ - "Non farei una sfida per Lautaro nei confronti di Mauro. E' una continuità di crescita per andare a giocare gare importanti. Una squadra come l'Inter difficilmente dipende da un giocatore: se fa questo significa che non è una squadra di livello. La differenza la fanno in tanti e ti permettono di avere una classifica importante. Il comportamento difensivo è la qualità di questa squadra, così come fare giocate che unicono qualità e sostanza. Lautaro diffidato? Lo so: difficile contenere la gioia quando segna, si va in confusione e si toglie la maglia. Ora ci starà più attento".

