BOLOGNA JUVENTUS ALLEGRI / Dopo il pesante 2-0 subito in terra spagnola contro l'Atletico Madrid, la Juventus è chiamata a rispondere subito in campionato. Massimiliano Allegri si aspetta una reazione da parte dei suoi giocatori e spera di vederla già domani pomeriggio a Bologna. I rossoblù, alla caccia di punti salvezza, hanno conquistato quattro punti in tre gare da quando Mihajlovic si è seduto in panchina, superando l'Inter a San Siro e mettendo in grossa difficoltà la Roma. Calciomercato.it ha seguito per voi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Sull'Atletico Madrid - "Il 12 marzo ci sarà una bella sfida. Sarà una grandissima serata, non so se passeremo o meno. Dobbiamo fare di tutto perché ciò avvenga. Per arrivare lì nelle migliori condizioni dobbiamo fare bene in campionato. Il Bologna è un avversario difficile, sta giocando bene da quando ha cambiato allenatore. Questa scossa ci permettere di vivere meglio questa situazione. L'Atletico ha vinto molto negli ultimi anni. Il 12 marzo sarà la sfida, dovremo viverla al massimo dei giri per provare a ribaltarla. Pensiamo a queste tre partite: il campionato non è chiuso".

Sull'importanza del campionato - "Se rigiocassimo contro l'Atletico subito saremmo di nuovo eliminati. Dobbiamo mettere un po' d'acqua ogni giorno in questa bottiglietta. Meglio vivere una situazione del genere rispetto a uno zero a zero: in questo modo andiamo e vediamo cosa succede. Vincere il campionato è difficile. Quest'anno siamo avanti ma ci vuole un lavoro serio. Le partite sono così: al 79' la partita la perdi 2-0. Al ritorno dovremo fare meglio. Non vuol dire che la squadra stia facendo una stagione brutta. In Champions agli ottavi può succedere di tutto: ci sono 8 squadra che possono giocare le semifinali. La squadra lo sa".

Sul turnover - "Pjanic è mezzo morto. Ci mettiamo nelle mani del Signore. Se ne avrò due farò con due, l'importante è lo spirito e la voglia. Dovremo fare una partita tosta per arrivare al 12 marzo. Ronaldo lo devo valutare. Domani gioca Perin, Pjanic non lo so. Devo valutare Chiellini. Fisicamente la squadra sta bene. Il dispendio contro l'Atletico è stato più mentale".

Sul ruolo di Ronaldo nello spogliatoio - "Trasmette serenità. Contro gli spagnoli ha fatto una delle sue migliori prestazioni. Vediamo domani. Può darsi che giochi insieme a Dybala e Mandzukic. Poi c'è anche Bernardeschi".

Ancora sul turnover - "Non facciamo calcoli. Pensiamo a Bologna, poi penseremo a Napoli.

Il calcio è un gioco in cui gli imprevisti sono dietro l'angolo. Domani andrà in campo la migliore formazione. Poi vedremo il resto. Quest'anno abbiamo avuto diversi problemi. Guardate Can, Cuadrado, Costa e Khedira. Sono situazioni che non metti in conto ma alla lunga incidono. Domani pensiamo ai tre punti. La cosa certa è che il 12 saremo pronti. Abbiamo molte possibilità per passare secondo me".

Sull'atteggiamento della squadra - "Stanno bene, si sono allenati bene. Nel calcio queste cose capitano. Bisogna essere pronti e trasformare quello che è successo a Madrid in una opportunità per fare una cosa straordinaria il 12 marzo".

Sull'esultanza di Simeone - "Non dico niente sui comportamenti. Sono cose personali".

Come ripartire da dopo Madrid - "Nel calcio conta solo vincere: quando lo si fa si è bravi. Bisogna andare in campo e dimostrare. La stagione deve ancora finire. Siamo in Champions e in Coppa Italia. Mi sono divertito molto finora. Abbiamo vinto 8 titoli su 9 in Italia, 2 supercoppe e 2 finali di Champions. Quando non mi divertirò più smetterò. Io sono fatto così. Non posso stare 24/24 a guardare partite. Bisogna lavorare e stare zitti. Queste cose ci aiutano a ricaricarci: le aspettative sono alte in Champions e c'è un po' più di delusione. Non deve esserci perché ancora siamo dentro. Lo sapremo alle 23.00 del 12 marzo o a mezzanotte in caso di supplementari. Bisogna che aumentino il desiderio e l'adrenalina di giocare queste partite".

Su Douglas Costa - "Una volta si è preso 4 giornate, un'altra ha fatto l'incidente. Quando sarà ok giocherà".

Sul futuro in caso di uscita dalla Champions - "Non pensiamo a quello che succederà, vedremo a fine stagione. Vincere il campionato non è semplice: tutti i giorni devi stare a costruire la vittoria. Lo scudetto non ce lo regalano. L'anno scorso avevamo 4 punti in meno e il Napoli 10 in più. Quest'anno abbiamo fatto 66 punti. La domenica si inizia sempre sullo 0-0 e devi vincere. Succede dappertutto. Il mio futuro sono campionato e Champions. Portare a casa trofei non è semplice".

Su Cancelo - "Giocherà, non so dove".

Sul gesto di Bonucci in occasione del gol in Champions - "Leo sta facendo un ottimo campionato. Se dovessimo dare dei giudizi su queste mode non finiremmo più. Bisogna fare tutti un passo indietro e avere più rispetto ed educazione. I comportamenti che si tengono in campo si ripercuotono sull'esterno. Se un bimbo vede certi gesti può pensare che siano normali. Ora vale tutto perché si dà importanza ad altre cose. Bisogna che torni un rispetto generale. Il calcio è l'unico sport in cui il più debole può battere il più forte".

