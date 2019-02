CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT MILAN BARCELLONA PARAMETRO ZERO PSG - Adrien Rabiot sembrava destinato a diventare un pilastro del centrocampo del Barcellona, a partire dalla prossima stagione e per molti anni. Ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Secondo il 'Mundo Deportivo', il club catalano avrebbe deciso di rinunciare all'ingaggio del centrocampista francese, in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso col Paris Saint-Germain. Il motivo sarebbe da ricercare nella mancata risposta da parte dell'entourage del calciatore alla proposta formulata: 10 milioni di euro alla firma e 10 milioni d'ingaggio a stagione per un contratto pluriennale.

Calciomercato Juventus e Milan, si riapre la pista Rabiot

Il Barça sarebbe ormai stanco di attendere, e l'ingaggio didall'va letto in questa ottica. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Una decisione che, se dovesse essere confermata, farebbe tornare in gioco anche le squadre italiane interessate al 23enne mediano transalpino. In particolare, la Juventus potrebbe tornare alla carica per Rabiot, visto che nella prossima estate potrebbe essere rivoluzionato il reparto di centrocampo (già ufficializzato l'arrivo di Ramsey, a parametro zero). Ma attenzione anche al Milan, in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League: il club rossonero può puntare sugli ottimi rapporti che Leonardo, direttore dell'area sportiva, ha instaurato nel corso della sua esperienza al Psg con la madre-agente di Rabiot. Una situazione, dunque, in divenire che deve essere monitorata con attezione.

