Calciomercato Juventus, è in arrivo la firma di Jordi Alba

CALCIOMERCATO JUVENTUS JORDI ALBA RINNOVO CONTRATTO 2024 BARCELLONA - Jordi Alba e il Barcellona, un matrimonio destinato a continuare. L'esterno sinistro, accostato nelle scorse settimane alla Juventus, è da tempo in trattativa col club catalano per prolungare l'accordo, attualmente in vigore fino al 2020.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E, secondo il 'Mundo Deportivo', manca solo la firma sul nuovo contratto: il 29enne calciatore si legherà al Barcellona fino al 2024. Il presidentee l'entourage del calciatore sono al lavoro per chiudere ufficialmente la trattativa prima del match di ritorno degli ottavi dicontro il