CALCIOMERCATO ROMA MONCHI ARSENAL EMERY - Monchi lascerà la Roma il 30 giugno prossimo per accasarsi all'Arsenal: è questa la notizia che scuote l'ambiente giallorosso a poche ore dalla sfida di campionato contro il Frosinone. Un'indiscrezione, quella di 'Marca', che conferma quella anticipata da Calciomercato.it il 31 gennaio scorso sul futuro del 50enne direttore sportivo.

per tutti gli ultimi aggiornamenti. Stando, infatti, al quotidiano spagnolo, Monchi tornerà a fare coppia con Unaia Londra, dopo la felice e fruttuosa esperienza di. Il dirigente nativo di San Fernando, potrebbe dunque lasciare il club capitolino dopo due stagioni per approdare inalla fine della stagione in corso, liberandosi a zero dal vincolo con la società del presidente James. Ed è caccia al prossimo uomo mercato giallorosso.