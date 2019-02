CALCIOMERCATO INTER ULTIME RAKITIC JOVIC DZEKO / È già vento d'estate per le big di Serie A che pianificano con largo anticipo un calciomercato che si preannucia infuocato. Tra le più attive sicuramente l'Inter che ha praticamente definito l'arrivo a parametro zero di Diego Godin dall'Atletico Madrid e lavora già ad altri innesti di grande valore in tutti i reparti. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI.

Calciomercato inter, le ultime da Bastoni e Rakitic a Jovic

Il pacchetto dei centrali di difesa comincia a delinearsi. Preso Godin, Miranda è in partenza e dovrebbe essere sostituito dal giovane Bastoni che sta facendo bene in prestito al Parma.

Da decifrare il futuro di(è in scadenza ma potrebbe rinnovare) e Cedricche deve essere riscattato: se non convince, occhio al ritorno di fiamma per Darmian. È il centrocampo però il reparto che va rinforzato necessariamente con un nome di peso e mentre Luka Modric sembra orientato al rinnovo col Real Madrid, ecco che la pista che conduce a Ivanprende quota. Nonostante la concorrenza di Psg, Bayern Monaco e Manchester United oltre alle resistenze del tecnico Valverde che vorrebbe trattenerlo, dall'Inter secondo 'La Gazzetta dello Sport' filtra ottimismo dopo aver impostato l'affare attorno a quota 40 milioni di euro.

Attenzione poi a quello che accadrà in attacco, dove tutto dipenderà dal futuro di Mauro Icardi. In caso di addio sarà necessario sostituirlo con un giocatore all'altezza e le valutazioni sono in corsa. Tra le alternative rodate e pronte all'uso piace sempre il romanista Edin Dzeko, mentre la sfida di Europa League, sottolinea la 'Rosea', darà l'opportunità di monitorare da vicino il gioiello Luka Jovic dell'Eintracht Francoforte che fa già gola ai top club europei. Ipotesi intrigante, ma non semplice.

