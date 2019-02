CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Continua senza esclusione di colpi il braccio di ferro in casa Inter. La società resta ferma e dura sulla sua posizione dopo aver tolto la fascia di capitano a Mauro Icardi che, per il momento, continua a non lavorare con il resto dei compagni e rimane indisponibile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Segnali di una rottura che, però, secondo l'ex centrocampista Angelo Di Livio non porterà ad una separazione. Anzi. In diretta dagli studi di 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport', Di Livio dichiara: "Per me Icardi resterà all'Inter. Sono pronto a firmare e scommettere con chiunque. Per me firmerà anche il rinnovo, ma non alle cifre che ha chiesto prima".