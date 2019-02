CALCIOMERCATO JUVENTUS MARINO ALLEGRI INTER / Nel corso della trasmissione 'Calcio e mercato' su Rai Sport, Pierpaolo Marino, ex dg di Napoli e Atalanta, si è detto sicuro dell'addio di Allegri a fine stagione alla Juventus.

"A questo punto temo che sarà inevitabile l’addio dopo tutto questo tran-tran - ha dichiarato - Non è detto che sia la Juve a dargli il benservito, potrebbe essere anche il contrario. Se si mette sulla piazza, in Italia ed in Europa lo prendono tutti. Chi se lo potrebbe permettere? L’per esempio. Poi dopo mettiamoci al tavolo e vediamo se va o non va. Difficile? Mi avete chiesto dove potrebbe andare in Italia, e io dico che l’Inter potrebbe prenderlo. Ho fatto un esempio, ma può essere anche un'altra società. Chi vuole vincere in Italia lo può prendere".