CALCIOMERCATO JUVENTUS MARINO DYBALA / Quale futuro per Paulo Dybala? Al centro della discussione per il nuovo ruolo che lo ha allontanato dalla zona gol, Dybala accende il mercato con le voci sull'Inter e non solo.

Ospite negli studi di 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport', l'ex direttore sportivo Pierpaoloha pochi dubbi sul futuro dell'argentino della: "Addio a fine stagione? Ne sono sempre più convinto perché Dybala per me e per tutti è un attaccante. Che lo vuoi schierare prima o seconda punta non conta, però non può stare lontano dalla porta dove lui fa male agli avversari. Allontanarlo dalla porta lo intristisce, lo rende un'arma non letale e in più squilibra la squadra. Se è stato messo in competizione con Ronaldo più che con Mandzukic, vuol dire che è in uscita, questa è la verità. Se viene visto in un'ottica di centrocampista atipico, lui deve sondare il terreno in estate. A meno che il prossimo non sia un altro anno di transizione e poi Ronaldo andrà a chiudere la carriera altrove, ma non credo che Dybala possa resistere in quella posizione.