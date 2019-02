MILAN EMPOLI IACHINI BENNACER / Sconfitta pesante per l'Empoli, battuto 3-0 dal Milan nonostante una buona prestazione nella prima parte. Rammarico nelle parole del tecnico Beppe Iachini: "Abbiamo fatto un bel primo tempo, peccato non essere stati precisi in ripartenza nell'ultimo tocco - ha dichiarato ai microfoni di 'Sky Sport' nel postpartita - Eravamo rientrati bene sprecando l'occasione con Krunic, poi sul gol dell'1-0 abbiamo commesso una grossa ingenuità. Il raddoppio è stato una mazzata psicologica. Paghiamo errori di gioventù che costano cari. La prestazione nel complesso è stata buona.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Abbiamo ragazzi giovani come nella tradizione dell'Empoli, stiamo giocando buone partite ma dobbiamo essere più bravi e commettere meno errori, anche a livello di lettura di certe situazioni. Se vogliamo salvarci certi peccati di gestione non possiamo commetterli, che ci serva di lezione. Con ilabbiamo sfruttato le occasioni, oggi non siamo stati incisivi. Avevamo concesso poco a una squadra in salute come il Milan, il primo gol non mi è proprio andato giù. Non si può venire a San Siro e perdere palla scivolando al limite dell'area.aveva i tacchetti di gomma...Ci serve più esperienza e malizia. Peccato, avevamo preparato la partita con i giusti presupposti anche col pallone in uscita e non solo in fase passiva. Partite del genere fanno parte di un processo di crescita, ne parleremo alla ripresa".