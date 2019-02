CHELSEA SARRI GUARDIOLA / Nonostante la qualificazione agli ottavi di Europa League non è un momento esaltante per il Chelsea di Maurizio Sarri che si presenta alla super sfida col Manchester City in finale di FA Cup con l'obbligo di far bella figura dopo il pesante ko in Premier. Il manager dei 'Blues' è in bilico, ma in vista della gara riceve un nuovo, importante attestato di stima proprio dal grande rivale, il manager dei 'Citizens' Pep Guardiola che in conferenza stampa ribadisce la stima nei confronti del tecnico ex Napoli: "Nel mio primo anno qui il mio club non ha mi ha mai messo in discussione.

Non ho mai letto in giro la notizia che avrei rischiato l'esonero in caso di sconfitta in una determinata partita. Non è mai accaduto. A volte la situazione è complessa e richiede tempo. Serve tempo e la gente qui mi ha sostenuto. Si può vincere o perdere, ma c'è stabilità. È questo il modo migliore per costruire qualcosa a lungo termine e non semplicemente qualcosa di immediato".

Quindi Guardiola aggiunge: "Rimasi sorpreso quando Conte, dopo aver vinto il campionato, perse un paio di partite e per la gente andava esonerato. Mi dissi 'Cavolo ma 2-3 mesi questi hanno vinto la Premier'. La mia opinione di Sarri e delle sue squadre resta alta. Quando rivediamo la partita contro di noi magari la gente non mi crederà, ma hanno fatto delle cose straordinarie".

