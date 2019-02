Milan-Empoli, polemica sul gol annullato a Borini: la ricostruzione

MILAN EMPOLI GOL ANNULLATO BORINI / Si sblocca nel secondo tempo e poi dilaga il Milan che si sbarazza agevolmente dell'Empoli nella gara che apre la 25esima giornata di Serie A. Tre reti a zero per i rossoneri che, tra l'altro, si sono visti annullare due gol. Il primo nella prima frazione di gara a Paquetà, nettamente in fuorigioco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il secondo, invece, arriva attorno all'80' con il nuovo entrato Fabioche con grande cattiveria mette alle spalle diil quarto pallone della serata. I milanisti esultano, Gattuso opera un altro cambio con il ritorno di Biglia al posto di Bakayoko, poi l'arbitro viene richiamato dal Var ed il gol è annullato. Colpa di Cutrone, che partendo da posizione di fuorigioco con il suo movimento va ad ostacolare l'intervento di un difensore pronto a chiudere su Borini all'ingresso in area. La posizione diventa dunque attiva ed influente, per cui l'arbitro annulla la rete e si resta sul 3-0.