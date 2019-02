Barcellona, Boateng è già fuori?

BARCELLONA BOATENG / 123' totali spalmati su due presenze tra Liga e Copa del Rey. C'è poco spazio per Kevin-Prince Boateng tra i fuoriclasse del Barcellona, come prevedibile. Ma le cose sembrano andare peggio di quanto potesse credere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo aver esordito in campionato solo lo scorso weekend, il ghanese arrivato in Catalogna dal Sassuolo a gennaio è stato escluso nella gara di Champions League e, notizia di oggi, non è stato convocato per scelta tecnica in vista della gara di domani contro il Siviglia. Sicuramente non una bocciatura definitiva, ma di certo ad un mese esatto dal suo sbarco in blaugrana ha inciso ancora molto poco.