CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Chiuso l'affare Diego Godin, che sarà ufficiale a breve in vista dell'arrivo a parametro zero in estate, l'Inter accelera per un altro grande colpo dalla Liga. Sfumato Luka Modric, al rinnovo col Real Madrid, è il connazionale Ivan Rakitic l'obiettivo numero uno per i nerazzurri a caccia di un innesto di spessore internazionale in mezzo al campo.

Si parla già di intesa di massima sulle cifre da corrispondere alche dopo l'acquisto di Frenkieha bisogno di sacrificare un giocatore importante e nonostante le resistenze del tecnico Ernestoche vorrebbe tenerlo, l'ex Schalke 04 e Siviglia sarebbe il principale indiziato.

Allo stesso tempo l'ipotesi milanese stuzzica il giocatore che dai blaugrana non ha ricevuto alcun segnale in merito al rinnovo e si sta guardando attorno. Per l'Inter, però, spunta ora nuova, pericolosa insidia. Secondo quanto scrive il catalano 'Sport' infatti, il BayernMonaco si sarebbe ora attivato sulle tracce di Rakitic ed avrebbe avuto i primi contatti per sondare il terreno e raccogliere informazioni. Il costo del cartellino non sarebbe un problema per i bavaresi che hanno pianificato un'estate di grandi spese per rivoluzionare la rosa che ha bisogno di un profondo restyling.

