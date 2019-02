MILAN EMPOLI CONTI / Era il 27 agosto 2017. E' passato più di un anno e mezzo da quando Andrea Conti disputava la sua ultima partita da titolare a San Siro contro il Cagliari. Il terzino lecchese era uno dei tanti volti nuovi del Milan di Yonghong Li e contro i sardi la sfida terminò 2-1.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Oggi il classe 1994 ritrova una maglia da titolare, per la gioia sua e del pubblico rossonero, che lo ha aspettato con grande attesa dopo il calvario patito al ginocchio sinistro per la rottura del legamento crociato. Per lui, fino ad ora impiegato con cautela da, quella di stasera sarà una sfida speciale, con l'obiettivo di conquistare San Siro e anche un posto nelle gerarchie rossonere.