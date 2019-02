CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO REAL MADRID / Ultimatum a Marcelo in casa Real Madrid. Secondo quanto riportato dalla 'ABC', il terzino brasiliano avrebbe ricevuto un ultimo avvertimento per cambiare la sua situazione.

Il 30enne, spesso fermato dagli infortuni e apparso fuori forma negli ultimi mesi, ha dunque tempo fino al termine della stagione per riconquistare un ruolo centrale nel club spagnolo. In caso contrario, nella prossima estate la dirigenza dei 'Blancos' sarebbe pronta a sacrificare uno dei suoi simboli. La, data in prima fila nella corsa al giocatore, resta alla finestra.