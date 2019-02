MANCHESTER CITY UFFICIALE LAPORTE / Aymeric Laporte e il Manchester City. Un rapporto che si prolunga sino al 2025. Il club inglese ha ufficializzato il rinnovo di contratto del difensore francese, accasatosi ai 'Citizens' solo un anno fa.

Il 24enne però è un elemento chiave per, che lo ha schierato in 36 gare stagionali. "Non posso essere più felice. Mi trovo benissimo in questo club e sin dal primo giorno sono stato accolto in maniera splendida" ha commentato il transalpino.