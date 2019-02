CALCIOMERCATO MILAN SILVA / Grande protagonista degli ultimi trionfi del Milan, Thiago Silva è rimasto nel cuore dei tifosi del 'Diavolo', che sognano il grande ritorno. Un ritorno che però potrebbe essere lontano, visto che il difensore brasiliano, in forza al Paris Saint-Germain, potrebbe prolungare il proprio contratto con i transalpini.

Il contratto del classe 1984 scadrà nel 2020, ma il club parigino lavora per il rinnovo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Come infatti riporta 'L'Equipe', il Psg punta ad offrire a Thiago Silva un rinnovo biennale sino al 2022. In quell'anno il giocatore compirà 38 anni e, stando alla testata francese, un rinnovo appare possibile. Sembra quindi complesso un ritorno a Milano, nonostante il Milan possa giocarsi diversi sponsor, da Leonardo a Maldini, idolo del brasiliano, fino a Gattuso, ex compagno di squadra in rossonero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui