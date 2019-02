TORINO ATALANTA MAZZARRI DJIDJI / Niente da fare. Koffi Djidji non è stato convocato da Walter Mazzarri per la sfida in programma domani tra Torino e Atalanta.

Il difensore franco-ivoriano non è riuscito a riprendersi dall'infortunio al ginocchio e non è stato quindi selezionato dal tecnico toscano. Sono 21 i giocatori scelti per la gara contro i bergamaschi. Assente anche, squalificato.

I convocati:

Sirigu, Ichazo, Rosati, Aina, De Silvestri, N'Koulou, Bremer, Ansaldi, Moretti, Izzo, Ferigra, Meite, Baselli, Lukic, Parigini, Berenguer, Millico, Belotti, Zaza, Iago Falque, Damascan.

