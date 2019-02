Europa League, stangata della UEFA per Arsenal e Valencia

SQUALIFICA LACAZETTE KONDOGBIA / Ancora notizie dalla commissione disciplinare UEFA, con una doppia stangata in arrivo per due tra le favorite alla vittoria finale in Europa League.

Pugno durissimo nei confronti didell'Arsenal: l’attaccante francese, a causa della gomitata rifilata a Filipovic nel match d’andata col BATE Borisov d’Europa League, dovrà scontare una squalifica di ben tre giornate. Lacazette ha già saltato una gara e, quindi, la sanzione si ridurrà a un forfait per entrambe le sfide degli ottavi di finale contro il Rennes.

Brutte nuove anche per il Valencia: Geoffrey Kondogbia, infatti, dovrà saltare gli ottavi di finale di Europa League (agli spagnoli è toccato il Krasnodar) per essersi fatto volontariamente ammonire durante la sfida d’andata con il Celtic disputata lo scorso 14 febbraio.

