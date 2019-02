LAZIO MARUSIC RAZZISMO / Giungono ancora notizie negative per la Lazio sul fronte Europa League: nei confronti dei biancocelesti, che hanno salutato la competizione dopo la sconfitta incassata ieri (2-0), sul campo del Siviglia, la UEFA ha aperto due procedimenti disciplinari.

Il primo, riguarda, per la sua espulsione (rosso diretto) durante il match con gli andalusi. Il secondo, invece, denuncia dei "comportamenti razzisti", formula che la commissione disciplinare usa per intemperanze dei tifosi. I casi saranno discussi il prossimo 28 marzo, data in cui si conosceranno le eventuali sanzioni nei confronti del calciatore e del club laziale.