CALCIOMERCATO MILAN LAZIO BRAHIMI / Tra le tante occasioni a costo zero che il mercato può offrire, c'è anche Yacine Brahimi. L'algerino del Porto ha il contratto in scadenza a giugno e ancora non ha rinnovato il proprio legame con i lusitani, tra l'altro sanzionati dalla FIFA per il trasferimento del giocatore quando militava al Granada.

Il giocatore, in Italia, piace soprattutto a, ma non mancano le pretendenti anche nel resto d'Europa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Nel frattempo 'A Bola' sottolinea come il franco-algerino sia sempre più lontano dalla permanenza in Portogallo. Il Porto non sarebbe in grado di soddisfare le richieste economiche del giocatore, che ha estimatori anche in Spagna, Francia e soprattutto Inghilterra.

