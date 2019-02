FIORENTINA INTER CONFERENZA PIOLI CHIESA / Giorni decisivi per la stagione della Fiorentina, che tra domenica e mercoledì ospiterà Inter e Atalanta per le sfide di campionato e Coppa Italia. Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha presentato il match contro la squadra di Spalletti: "Siamo giovani e forti, quindi il problema del turnover non si pone. La squadra è in condizione e sta bene, quindi è in grado di affrontare due match così ravvicinati. Tante squadre si stanno giocando l'Europa e ci siamo anche noi, per questo con l'Inter sarà una partita fondamentale. Vogliamo arrivare a fine aprile con tutti i nostri obiettivi ancora in ballo".

Un commento, poi, sulla vicenda: "All'interno di uno spogliatoio le dinamiche possono cambiare molto velocemente, ma non voglio giudicare le scelte degli altri. Mi risulta difficile farlo dall’esterno. Intanto domenica mi aspetto una squadra compatta, che preferisce aggredire piuttosto che aspettare". Infine, Pioli prende nuovamente le difese di Federico, più volte accusato di simulare: "Federico è un giocatore fortissimo, che per la sua velocità subisce tanti colpi. Non è un simulatore. Nell'ultima partita ha subito un fallo netto in area e non ha nemmeno protestato. Mi lasciano basito i commenti di alcuni ex giocatori, perché sembra che non abbiano mai fatto questo sport. Chiesa fa bene a mantenere sempre lo stesso atteggiamento, a prescindere da ciò che viene detto fuori. Deve continuare così".