Crisi Palermo, una raccolta fondi per pagare gli stipendi

PALERMO RACCOLTA FONDI / Potrebbe essere una campagna di crowfunding a salvare il Palermo nei prossimi giorni: la Damir, società che si occupa di pubblicità che ha già contribuito ad evitare una penalizzazione pagando gli emolumenti di novembre e dicembre entro il 18 febbraio, ha annunciato con una nota la nuova iniziativa.

Chiunque, quindi, potrà contribuire ad aiutare il club siciliano, che si trova di nuovo a rischio penalizzazione se gli stipendi non saranno versati entro metà marzo.

Nella nota si legge che "in attesa che vengano che vengano comunicate le modalità di partecipazione all'iniziativa, rivolta a semplici tifosi e imprenditori, certo è che verrà costituito nei prossimi giorni un 'Comitato di garanzia' per garantire l'obiettivo unico della campagna: raccogliere più denaro possibile da versare esclusivamente per il pagamento degli stipendi e per evitare la penalizzazione". Il Palermo, in piena lotta per la promozione in Serie A – occupa il secondo posto a una sola lunghezza dalla capolista Brescia – continua a sperare.

