Calciomercato Juventus e Napoli, riunione 'totale' per James Rodriguez

CALCIOMERCATO JUVE NAPOLI JAMES / Si avvicina il momento clou per decidere il futuro di James Rodriguez. Obiettivo di mercato di Juventus e Napoli, solo per restare in Italia, il talento colombiano sta per terminare la sua seconda stagione in prestito al Bayern Monaco, che deve ancora decidere se riscattarlo o meno dal Real Madrid. Il verdetto definitivo potrebbe arrivare molto presto.

Secondo 'As', infatti, è stata già programmata una riunione tra il club spagnolo, quello tedesco e gli agenti dell'ex Monaco che, per conto suo, ha già fatto sapere di voler tornare al Real per cancellare le ultime due brutte stagioni vissute sotto la guida di. Qualora il Bayern dovesse venire eliminato dalla, l'incontro si terrà a fine marzo, mentre se dovesse qualificarsi il tutto verrà posticipato al mese di aprile.