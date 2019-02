EUROPA LEAGUE NAPOLI INTER /Napoli e Inter favorite in Europa League, ma... Non troppo. FiveThirtyEight, il noto datablog dello statistico Nate Silver, ha analizzato le probabilità di passaggio del turno per tutti i match degli ottavi di finale in programma dal prossimo 7 marzo.

Il club che può definirsi quasi certo del suo passaggio del turno è il Siviglia, al quale viene dato un secco 92% di possibilità di eliminare lo Slavia Praga.

Seguono(75% contro la Dinamo Zagabria),(73% contro il Rennes) e(71% contro il Krasnodar), mentregirano intorno al 60% (rispettivamente, 63 e 59 contro Eintracht e Salisburgo).

In basso, tutte le previsioni di FiveThirtyEight:

Valencia 71% - 29% Krasnodar

Siviglia 92% - 8% Slavia Praga

Arsenal 73% - 27% Rennes

Zenit 33% - 67% Villarreal

Chelsea 69% - 31% Dinamo Kiev

Eintracht 37% - 63% Inter

Dinamo Zagaria 25% - 75% Benfica

Napoli 59% - 41% Salisburgo

