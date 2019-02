TORINO ATALANTA GASPERINI GOMEZ / Domani alle 15 l'Atalanta scenderà in campo a Torino per l'anticipo della 25/a giornata di Serie A. A presentare la sfida ci ha pensato Gian Piero Gasperini nella consueta conferenza stampa di vigilia.

Guai per l'allenatore nerazzurro che dovrebbe rinunciare al Papu: "Ha questo fastidio al flessore che gli ha impedito di allenarsi. Oggi vediamo ma non è stata una settimana buona. Dobbiamo sostituire Gomez e De Roon, non so se il Papu verrà nemmeno in panchina."