CALCIOMERCATO ROMA ILICIC ATALANTA / Nella scorsa finestra di calciomercato di gennaio la Roma ha manifestato un forte interesse per Josip Ilicic, trequartista sloveno dell'Atalanta. I giallorossi non sembrano aver mollato la pista che porta al calciatore nerazzurro, che in estate potrebbe tornare in auge.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lo stesso Ilicic ha parlato dell'interesse della Roma in un’intervista al 'Corriere di Bergamo': "Futuro alla Roma? Non commento i rumors. Io sto bene a Bergamo e penso solo a giocare per l’Atalanta. Bado alle cose concrete. Se ci saranno offerte, allora ci penserò”. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.