FROSINONE ROMA DI FRANCESCO CONFERENZA / Roma di scena a Frosinone per l'anticipo della 25/a giornata di Serie A. A presentare la sfida come di consueto ci pensa Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa di vigilia: "La partita più importante è la prossima. Abbiamo già dimostrato col Bologna che a prendere sotto gamba una squadra che lotta per la salvezza si rischia di far figuracce quindi è fondamentale l'approccio. Sono gare fondamentali. Il Frosinone ha fatto molto bene nell'ultima partita e hanno un'identità chiara".

FORMAZIONE - "Giocheranno alcuni dei diffidati. Farò delle valutazioni anche in base al turnover, pensando ai ragazzi meno lucidi nell'ultima partita. Zaniolo potrebbe anche riposare ma non diamo vantaggi a nessuno. È un giocatore che per l'età che ha ha giocato veramente tanto. Può partire dalla panchina. De Rossi domani giocherà titolare. Per quanto riguarda il sistema di gioco, è probabile che utilizzerò il 3-5-2. Under invece non sarà nemmeno convocato perchè non è pronto.

Per quanto riguardanon può essere contento di quanto sta giocando ma si sta allenando veramente bene. Sono contento però di come sta approcciando gli allenamenti. È uno di quei giocatori che si potrebbero rivedere a Frosinone. Perotti potrebbe essere della partita."

SARRI E ATTACCO - "Siccome è un ambiente che destabilizza e riesce sempre a trovare qualcosa che non ha senso è roba che non mi interessa. Il mio referente resta Monchi, il resto sono chiacchiere. A me piace parlare di calcio, mi interessa solo e soltanto il Frosinone. Il calcio è fatto anche di litigi e giornate storte. In quella gara erano tutti nervosi, Dzeko domani sarà il nostro attaccante titolare. El Shaarawy, Perotti e Kluivert si giocano il posto. Deciderò domattina."

In chiusura ancora su Zaniolo: "Lui deve capire che in certi momenti della partita non deve andare a terra anche se in alcune gare non è stato tutelato. Ci sta che ogni tanto possa prendere ammonizioni in quanto è un giocatore d'impeto. Andrebbe più tutelato, non dico sia preso di mira ma avrebbe dovuto avere qualche fallo in più".

