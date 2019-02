Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>EINTRACHT INTER EUROPA LEAGUE HUTTER / Sorteggio non proprio felicissimo per l'Inter che per gli ottavi di finale di Europa League ha pescato l'Eintracht Francoforte., allenatore dei tedeschi ha commentato proprio il sorteggio della sua squadra in conferenza stampa come evidenziato su Twitter proprio dal club di Bundesliga: "Abbiamo ovviamente visto il sorteggio insieme e siamo tutti felici dell'abbinamento con l'Inter. Andremo a giocare in un bellissimo stadio, contro un grande club. E' sempre importante iniziare bene, con la sfida d'andata, siamo felici di giocarla in casa. Davanti ai nostri tifosi dovremo fare bene conto una squadra importante come l'Inter".